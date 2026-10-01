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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني لأمريكا: لن نخضع من خلال عمليات الاغتيال

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
محمود نوفل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن طهران لا تهرب من المحادثات مع أمريكا، مشيرا إلى أن أمريكا استهدفت البلاد ثلاث مرات، على الرغم من توقيعها مذكرة تفاهم.

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له: على أمريكا أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستجعلنا نخضع من خلال عمليات الاغتيال.

وشدد بزشكيان، على أن أمريكا تريد خلق الأزمات في البلاد عبر فرض القيود والعقوبات، مؤكدا أن واشنطن لن تتمكن من فعل ذلك إذا كان الشعب الإيراني  متحد.

وفي وقت لاحق؛ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن أي محاولة لفرض قيود وحصار بحري على إيران تتعارض مع القوانين الدولية ومحكوم عليها بالفشل ، وأن المياه الإقليمية ليست مجالا لفرض إملاءات أحادية بل هي جزء من النظام الدولي وأمنها قائم على التعاون.

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له: العدو غير نهجه وانتقل إلى فرض الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على حكومتنا وشعبنا .والوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي. 

وأضاف بزشيكان: تقع مسؤولية أي انعدام للأمن في الخليج الفارسي على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأي محاولة لفرض حصار وقيود بحرية تتعارض مع القانون الدولي وتضر بمصالح دول المنطقة والسلام والاستقرار العالميين محكوم عليها بالفشل.

وزاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الخليج الفارسي ليس ساحة لفرض إرادات أجنبية أحادية الجانب، ولا يمكن ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية إلا من خلال تعاون الدول الساحلية.

إيران أمريكا مسعود بزشيكان الحصار البحري ضد إيران

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