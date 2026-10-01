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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: انسحاب القوات الأمريكية من العراق "انتصار تاريخي"

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
خاطر عبادة

رحب الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بخروج القوات الأمريكية من العراق، واصفاً ذلك بأنه "انتصار تاريخي" ونتيجة لمقاومة الشعب العراقي وتصميمه على الحفاظ على استقلاله.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "يهنئ الحرس الثوري الإيراني الشعب العراقي الفخور، وجبهة المقاومة الإسلامية الموحدة، والمقاتلين الثوريين في العالم الإسلامي على هذا النصر التاريخي".


أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء نهاية انتشارها الذي دام عقدين من الزمن في العراق، معلنة "الاختتام الناجح" لعملية "العزم الصلب" التي استمرت 12 عاماً ضد تنظيم داعش في البلاد.


تم الاتفاق على الانسحاب بين السلطات الأمريكية والعراقية في عام 2024، وأعربت الحكومتان يوم الأربعاء عن ثقتهما في قدرة قوات الأمن العراقية على الحفاظ على الأمن والسيطرة على الجماعات المتطرفة بمفردها في المستقبل، لكن الحرس الثوري الإيراني صوّر الأمر على أنه نتيجة للمقاومة العراقية، واتهم واشنطن بالتسبب في انعدام الأمن والإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة خلال عقدين من التدخل العسكري. 


وفقا لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، أكد الحرس الثوري أن الانسحاب العراقي يجب أن يتبعه إنهاء جميع أشكال التواجد العسكري الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، قائلا : "يجب على أمريكا أن تغادر المنطقة وتترك إدارة الأمن للشعوب نفسها".

العراق يحدد 30 يونيو موعداً نهائياً لنزع سلاح الفصائل المسلحة


أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، أن 30 يونيو 2027 هو الموعد النهائي الجديد للفصائل المسلحة في البلاد- والتي يدعم الكثير منها إيران- لتسليم أسلحتها إلى الدولة، وذلك عقب انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.


وكان العراق قد حدد سابقاً 30 سبتمبر من هذا العام موعداً نهائياً لنزع سلاح هذه الجماعات، أملاً في أن يتزامن ذلك مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. 


بحسب الزيدي، فإن الموعد النهائي السابق أصبح الآن نقطة انطلاق، وقال في بيان: "يُعتبر الأول من أكتوبر بدايةً جادة لمعالجة قضية الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة... وفقًا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها تمتد حتى 30 يونيو 2027".
وكان قد صرّح لصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي بضرورة حلّ هذه الجماعات بحلول يونيو 2027. 


وتعتقد الحكومة العراقية أن انسحاب قوات التحالف سيحرم الفصائل المسلحة، بما في ذلك الجماعات الشيعية التي تعتبر وكلاء للقوة الإيرانية، من الذريعة التي استخدمتها للاحتفاظ بترسانتها، إلا أن الكثيرين يخشون أن يؤدي الانسحاب إلى تعزيز الفصائل بدلاً من ذلك، ويجر البلاد إلى مزيد من التورط في الحرب الإيرانية.

العراق الحرس الثوري الإيراني خروج القوات الأمريكية من العراق

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