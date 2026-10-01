ترامب: لا يمكن للإيرانيين امتلاك سلاح نووي لأنهم مجانين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن وضع إيران سيئ للغاية واقتصادهم منهار ويريدون عقد صفقة لكنني أريدها صفقة حقيقية، مضيفا أن "شن هجمات جديدة على إيران أمر ممكن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه فيما يتعلق برفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار فإن "ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم"، مشيرا إلى أن الإيرانيين قدموا عرضا بشأن فتح مضيق هرمز اطلعت على بعض جوانبه وليس كله لكنه ببساطة ليس كافيا.

وقال ترامب إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، مضيفا " قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن".

وتابع "أغلقنا مضيق هرمز في وجه إيران ونحن نسيطر عليه، ولا يمكنها امتلاك أسلحة نووية لأنهم مجانين ولا يمكن السماح لهم بذلك.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأسلحة ووضعها ممتاز وتخزن كميات كبيرة ونحتفظ بها وسنوزعها على حلفائها.

ولفت إلى أن التقارير المتعلقة بنقص ذخائرنا كانت في معظمها أخبارا كاذبة، ونقلنا الليلة الماضية أكبر كمية من النفط عبر مضيق هرمز وأكثر من أي وقت مضى.