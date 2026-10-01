أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس ارتفاعا واضحا بعد تذبذبات واضحة ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الآونة الأخيرة إلا انها ارتفعت حوالى12 جنيهًا بالمزرعة لتصل بسعر 72 جنيهًا للكيلو بعدما كان سعرها 60 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 72 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 84 جنيها كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 75 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

كذلك انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 108 جنيهات بعدما كان سعرها 120 جنيهًا وتصل للمستهلك 118 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170 و 200 جنيه في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

وفي هذا السياق، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توقعات المنتجين بشأن أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هناك آمالًا بحدوث زيادة تتراوح بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العناني أن الهدف من تحسن الأسعار لا يرتبط فقط بزيادة سعر السلعة، وإنما يرتبط بصورة أساسية بقدرة المنتجين على مواصلة العمل والإنتاج والاستمرار في السوق، خاصة في ظل عدم وصول الأسعار الحالية إلى المستوى الذي يأمله المنتجون.

منتجو الدواجن يأملون تحسن الأسعار

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، تتراوح نسبتها بين 5 و10%.

وأوضح أن هذه الزيادة المرتقبة من وجهة نظر المنتجين تستهدف الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج، مؤكدًا أن تحسن الأسعار يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة للمنتجين لمواصلة العمل داخل السوق.

وأشار العناني إلى أن أسعار الدواجن الحالية لا تحقق المستوى الذي يأمله المنتجون، موضحًا أن استمرار العملية الإنتاجية يحتاج إلى تحسن في الأسعار بما يسمح للمنتجين بمواصلة نشاطهم.