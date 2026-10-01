جمال الزهيري: حسام حسن لم يكن بحاجة لتبرير اختياراته لقائمة المنتخب

رأى الناقد الرياضي جمال الزهيري أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أخطأ في وصف محمد الشناوي بـ«اللاعب المنتهي»، مؤكدًا أنه لم يكن بحاجة لتبرير استبعاده اللاعب من قائمة المنتخب.

وقال جمال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حسام حسن ليس بحاجة للتبرير عن أسباب اختياراته لقائمة منتخب مصر»، مضيفًا: «اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل لحسام حسن».

وتابع الزهيري: «حسام حسن أراد أن يقول إنه لا يريد ضم محمد الشناوي، وهي وجهة نظر له يجب أن تُحترم»، مستطردًا: «أرفض وصف حسام حسن لمحمد الشناوي باللاعب المنتهي».

وأردف قائلًا: «كان من وجهة نظري لا بد من ضم محمد الشناوي خصوصًا أن اللاعب شارك في آخر مباراتين في الدوري بهدف الانضام لمنتخب مصر وكان يستحق الانضمام للمنتخب».