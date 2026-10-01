أشرف بن عياد: لا يحترمون كريستيانو رونالدو في البرتغال.. وما يحدث معه غير منطقي

علق الإعلامي الرياضي أشرف بن عياد على وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، منتقدًا طريقة التعامل معه داخل معسكر المنتخب الوطني.

وقال أشرف بن عياد: «بكل صراحة، لا يحترمون كريستيانو رونالدو في البرتغال، ولا يحترمونه داخل معسكر المنتخب الوطني».

وأضاف: «رغم معرفته به في النصر، فإن المدرب لم يعرف كيف يتعامل مع كريستيانو»، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمشاركة اللاعب من عدمها.

وأوضح: «الموضوع ليس مسألة إشراكه من عدمه، كريستيانو وميسي لهما معاملة خاصة، لأنهما لاعبان محترفان من طراز استثنائي».

وكشف بن عياد أنه لم يتابع مباراة البرتغال والنرويج، التي غاب عنها كريستيانو رونالدو، قائلًا: «بكل صراحة، لم أتابع مباراة البرتغال والنرويج لأن كريستيانو لم يشارك فيها».

وتابع: «ما يحدث معه غير منطقي، لا يحترمونه، والأمر ليس وليد اليوم، بل مستمر منذ فترة، منذ كأس العالم وحتى قبل ذلك».

واختتم أشرف بن عياد حديثه بالتأكيد على المكانة التي يحظى بها رونالدو في تاريخ الكرة البرتغالية، قائلًا: «كريستيانو، الذي صنع تاريخًا كبيرًا للبرتغال، لم يحترموه كما ينبغي».