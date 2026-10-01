نتنياهو: إسرائيل ستشارك في التحقيق بحادث طائرة «فلاي دبي»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستشارك في التحقيقات المتعلقة بالحادث الذي تعرضت له رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» أثناء توجهها من دبي إلى تل أبيب، في واقعة دفعت الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية.

وكانت الرحلة «FZ1073» قد أقلعت من دبي متجهة إلى تل أبيب، قبل أن تشهد اضطرابات داخل قمرة القيادة، أعقبها هبوط حاد للطائرة وتفعيل إشارات الطوارئ. وأظهرت بيانات تتبع الرحلة أن الطائرة فقدت أكثر من 14 ألف قدم من الارتفاع خلال فترة زمنية قصيرة، قبل أن تستعيد السيطرة وتتجه إلى السعودية.

وبحسب التصريحات الإسرائيلية، وقع اشتباك داخل قمرة القيادة بعدما طعن أحد الطيارين زميله، فيما قال نتنياهو إن الطيار المعتدي حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وأضاف أن ركابًا وأحد أفراد الطاقم تمكنوا من الوصول إلى قمرة القيادة والسيطرة على الموقف، قبل أن يتمكن أفراد الطاقم من تأمين الطائرة وهبوطها بسلام.

في المقابل، أكدت «فلاي دبي» أن الرحلة تعرضت لـ«حادث» داخل قمرة القيادة، وأن طاقمها تمكن من تأمين الطائرة وتحويل مسارها إلى تبوك، مشيرة إلى أن جميع الركاب وأفراد الطاقم كانوا بخير، وأن الأسباب والدوافع وراء الواقعة لم تكن قد تحددت بعد، وأنها تخضع لتحقيق رسمي.

وتكتسب مشاركة إسرائيل في التحقيق أهمية خاصة نظرًا إلى أن الرحلة كانت متجهة إلى تل أبيب وعلى متنها عدد كبير من الإسرائيليين. كما أعلنت السلطات الإسرائيلية إجراءات إضافية لتشديد عمليات التحقق الأمني من هويات الطيارين العاملين على الرحلات المتجهة إلى إسرائيل، في انتظار اكتمال التحقيقات وتحديد ملابسات الواقعة ودوافعها بشكل رسمي.

وتظل بعض تفاصيل الحادث غير محسومة حتى الآن، خصوصًا دوافع الطيار وما إذا كانت الواقعة محاولة متعمدة لإسقاط الطائرة، وهي نقطة أكدت مصادر إعلامية أن التحقيق الرسمي سيحدد حقيقتها.