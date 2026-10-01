قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وعده بالاعتذار وخلف.. سبب غضب كريستيانو من جيسوس: شعر بالخيانة
فلاي دبي تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بعد حادث الطائرة المتجهة إلى تل أبيب
اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي
تصعيد دبلوماسي.. روبيو يأمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك بعد تعثر المفاوضات
من طوكيو إلى هانوفر.. مصر ترسم ملامح «السياحة التجديدية» بخطة استدامة وتوسع دولي
ترامب: حادث فلاي دبي شيء لا يصدق .. والطيار ربما كان إرهابيًا
حريق هائل يلتهم مستودعات في كييف وسط هجوم جوي
حكم نشر صور المتوفى على مواقع التواصل الاجتماعي.. أمين الفتوى يجيب
آخر تحديث.. أعلى سعر دولار في البنوك الآن
نهاية اتفاق «واحد يدخل.. واحد يخرج» بين فرنسا وبريطانيا بشأن المهاجرين
سوريا.. محاولة اغتيال ضابط بوزارة الدفاع في الصنمين شمال درعا
البنتاجون يطلق «مشروع ميريديان» لدراسة مستقبل الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تدين مقتل وإصابة أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة الصومال

الامارات
الامارات

أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية «إم تي أونور 25» المختطفة قبالة السواحل الصومالية، خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامة خطوط التجارة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن أبوظبي تعرب عن تضامنها مع أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أهمية حماية أطقم السفن التجارية وضمان سلامتهم في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة البحرية.

وبحسب السلطات في منطقة بونتلاند الصومالية، قُتل خمسة من أفراد طاقم الناقلة خلال عملية استعادة السيطرة عليها، فيما أصيب أربعة آخرون. وأفادت السلطات باحتجاز 16 شخصًا يشتبه في تورطهم في عملية الاختطاف، بينما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب آخرين يشتبه في مشاركتهم في العملية.

وكانت ناقلة «إم تي أونور 25» قد اختُطفت قبالة السواحل الصومالية، في ظل تجدد المخاوف الدولية بشأن تصاعد أعمال القرصنة في المنطقة، بعد فترة من التراجع النسبي لهذه الهجمات.

وأكدت الإمارات أن أمن الملاحة البحرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة دعوتها إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة أطقمها، والحفاظ على أمن واستقرار الممرات البحرية.

وتأتي الإدانة الإماراتية في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة أعمال القرصنة وتأمين طرق التجارة البحرية، لا سيما في الممرات الحيوية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، بما يضمن استمرار حركة التجارة وسلامة العاملين في قطاع النقل البحري.
 

الامارات ناقلة المنتجات النفطية إم تي أونور 25 قبالة السواحل الصومالية السواحل الصومالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أرشيفية

طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مجلس النواب

مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية

سعر الجنيه الذهب

نزل 800 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | أسعار رام بروماستر سيتي 2027 في السعودية ..أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر مجدداً | تفاصيل

سيارة بوجاتي فيرون النادرة الجديدة

بوجاتي فيرون نادرة بسعر 20.4 مليون ريال| صور

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 الجديدة

شاهد| ميتسوبيشي أوتلاندر الـ SUV الجديدة

بالصور

بفستان جريء.. زوجة مجدي الهواري رفقته في حفل خطوبة ابنته

زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته
زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته
زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته

ارتفاع الديزل يقلب حسابات النقل.. الشاحنات الكهربائية تصبح أوفر في 6 أسواق أوروبية

الشاحنات الكهربائية
الشاحنات الكهربائية
الشاحنات الكهربائية

ببنطلون ممزق.. إيمان العاصى بإطلالة كاجوال

إيمان العاصى بإطلالة كاجوال
إيمان العاصى بإطلالة كاجوال
إيمان العاصى بإطلالة كاجوال

بفقدان وزن ملحوظ.. ابنة مجدي الهواري وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد