الإمارات تدين مقتل وإصابة أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة الصومال

أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية «إم تي أونور 25» المختطفة قبالة السواحل الصومالية، خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامة خطوط التجارة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن أبوظبي تعرب عن تضامنها مع أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أهمية حماية أطقم السفن التجارية وضمان سلامتهم في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة البحرية.

وبحسب السلطات في منطقة بونتلاند الصومالية، قُتل خمسة من أفراد طاقم الناقلة خلال عملية استعادة السيطرة عليها، فيما أصيب أربعة آخرون. وأفادت السلطات باحتجاز 16 شخصًا يشتبه في تورطهم في عملية الاختطاف، بينما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب آخرين يشتبه في مشاركتهم في العملية.

وكانت ناقلة «إم تي أونور 25» قد اختُطفت قبالة السواحل الصومالية، في ظل تجدد المخاوف الدولية بشأن تصاعد أعمال القرصنة في المنطقة، بعد فترة من التراجع النسبي لهذه الهجمات.

وأكدت الإمارات أن أمن الملاحة البحرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، مجددة دعوتها إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية، وضمان سلامة أطقمها، والحفاظ على أمن واستقرار الممرات البحرية.

وتأتي الإدانة الإماراتية في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة أعمال القرصنة وتأمين طرق التجارة البحرية، لا سيما في الممرات الحيوية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، بما يضمن استمرار حركة التجارة وسلامة العاملين في قطاع النقل البحري.

