وعده بالاعتذار وخلف.. سبب غضب كريستيانو من جيسوس: شعر بالخيانة

كشف أيدو أجيري، صديق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تفاصيل اجتماع خاص جمع قائد منتخب البرتغال بالمدرب خورخي جيسوس ورئيس الاتحاد، على خلفية الأزمة الأخيرة.

وقال أجيري، في تصريحات متداولة، إن اجتماعًا خاصًا عُقد مساء أمس، بحضور رئيس الاتحاد والمدرب خورخي جيسوس وكريستيانو رونالدو، لمناقشة ما حدث خلال المباراة الأخيرة.

وأوضح أن جيسوس اعتذر لرونالدو خلال الاجتماع، بسبب تركه يخوض عمليات الإحماء لمدة 30 دقيقة دون الدفع به للمشاركة في المباراة، معتبرًا أن ما حدث شكّل إساءة للاعب.

وأضاف: «لم يكتفِ بالاعتذار سرًا، بل صرّح بأنه سيعتذر علنًا، وأنه سيقر أمام الجميع بأنه ارتكب خطأً، وكان هذا هو وعد جيسوس لكريستيانو».

وتابع أجيري: «ومع ذلك، يخرج المدرب في المؤتمر الصحفي ليلقي وابلاً من الأكاذيب التي لا يصدقها أحد».

وأشار صديق رونالدو إلى أن ما حدث عقب المؤتمر الصحفي تسبب في غضب قائد المنتخب البرتغالي، قائلًا: «ولهذا السبب انفجر غضب كريستيانو؛ لقد انفجر لأنه شعر بالخيانة».

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر حول علاقة كريستيانو رونالدو بالمدرب خورخي جيسوس، وما أثير بشأن مشاركة اللاعب في المباريات الأخيرة، وسط اهتمام واسع بتفاصيل الأزمة بين الطرفين.