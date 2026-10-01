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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلاي دبي تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بعد حادث الطائرة المتجهة إلى تل أبيب

فلاي دبي
فلاي دبي
القسم الخارجي

 

أعلنت شركة «فلاي دبي» تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها بصورة مؤقتة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى حين استكمال التحقيقات في الحادث الذي وقع على متن الرحلة FZ1073 يوم الاربعاء.

وكانت الرحلة FZ1073 قد غادرت مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، قبل أن تشهد مشادة داخل قمرة القيادة، ما دفع الطاقم إلى تحويل مسار الطائرة والهبوط اضطراريًا في مطار تبوك بالسعودية. وأفادت مصادر بأن عددًا من أفراد الطاقم تلقوا العلاج في السعودية. 

وأكدت «فلاي دبي» أن قرار التعليق يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهات المعنية لاستكمال التحقيق والتحقق من جميع ملابسات الواقعة، مشددة على أن سلامة المسافرين وأفراد الطواقم والعمليات التشغيلية تمثل أولوية للشركة.

كما أعلنت الناقلة استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومشغلي المطارات، مع مراجعة قرار تعليق الرحلات وفق ما تسفر عنه التحقيقات والمعلومات الجديدة. وأكدت العمل على توفير الدعم وخيارات سفر بديلة للمسافرين الذين تأثرت خططهم بسبب القرار. 

وفي سياق متصل، علقت «طيران الإمارات» أيضًا عمليات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» على الرحلات من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر، مع التأكيد على مساعدة المسافرين الموجودين بالفعل في الطريق إلى وجهاتهم. 

وتأتي التطورات بعد واقعة جوية أثارت تحقيقات متعددة بشأن ما جرى داخل قمرة القيادة وأسباب الحادث، بينما أكدت «فلاي دبي» تعاونها الكامل مع الجهات المختصة لكشف تفاصيل الواقعة. 

فلاي دبي تل أبيب طيران الامارات اسرائيل

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