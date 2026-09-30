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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن تشكيل لجنة التحكيم لعام 2027

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية
جائزة زايد للأخوّة الإنسانية
محمد شحتة

أعلنت جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تشكيل لجنة تحكيم دورة عام 2027، التي تضم 5 أعضاء وتتضمن خبرات من إيطاليا والعراق ولبنان وكازخستان لأول مرة.

وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية، إحدى مبادرات وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان السابق، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2019، برعاية كريمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة في دورتها لعام 2027 مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال السابق، وبرهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئيس جمهورية العراق السابق، ونعمت عون، السيدة الأولى للجمهورية اللبنانية، وماولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ السابق في جمهورية كازاخستان، والكاردينال جيانفرانكو رافاسي، الرئيس الفخري للمجلس البابوي للثقافة بالفاتيكان.

قيمة جائزة زايد للأخوة الإنسانية

وتحمل الجائزة العالمية المستقلة التي تبلغ قيمتها مليون دولار، اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، مؤسسُ دولة الإمارات العربية المتحدة، تخليداً لإرثه الإنساني وقيادته الحكيمة وما جسّده من قيم العطاء والتسامح والتضامن، ونهجه الراسخ في تقديم يد العون والمساعدة للجميع من الخلفيات كافة من أي مكان في العالم.

وتأسست جائزة زايد للأخوّة الإنسانية، الجائزة السنوية العالمية المستقلة، عام 2019 عقِب اللقاء التاريخي في أبوظبي، والذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، ووقَّعا خلاله وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية.

وتستقبل الجائزة الترشيحات للأفراد والمؤسسات الذين يقدمون إسهامات جليلة للنهوض بقيم الأخوّة الإنسانية والتضامن حول العالم حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026 من خلال موقعها الإلكتروني من هنا

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