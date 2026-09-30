ترامب يغيّر مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى «الذكاء الخارق».. ما دلالة القرار؟

تناول الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام مصطلح «الذكاء الخارق» بدلًا من «الذكاء الاصطناعي» في الخطاب الرسمي لبعض الجهات الحكومية الأمريكية.

وبحسب ما عرضه كمال، يستهدف الأمر التنفيذي اعتماد مصطلح «الذكاء الخارق» لوصف أنظمة تتجاوز القدرات المعرفية البشرية في مختلف جوانب التفكير، مع تكليف مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بدراسة ما إذا كان التعريف الرسمي للمصطلح الجديد يحتاج إلى تعديل أو توسيع.

وأشار كمال إلى أن الخطوة تأتي في سياق توجه الإدارة الأمريكية للحفاظ على الريادة في مجال التكنولوجيا، بالتزامن مع نقاشات بشأن الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي، وآليات التدقيق المستقل في النماذج والضوابط الداخلية التي تتبعها الشركات.