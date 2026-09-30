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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في اتهام مسئولين سابقين في نادي الزمالك بإهدار مليار و644 مليون جنيه | تفاصيل

نادي الزمالك
نادي الزمالك
إسلام دياب

تبدأ جهات التحقيق، فحص ملفات اتهام مسؤولين سابقين بـ نادي الزمالك بالفساد المالي وارتكاب مخالفات مالية، بإهدار نحو مليار و644 مليون و550 ألف جنيه من أموال نادي الزمالك.

وتأتي التحقيقات في الوقائع المتعلقة بأوجه صرف وتحصيل أموال النادي، ومبالغ لم يتم توريدها أو تحصيلها في مواعيدها، ومخالفات مالية وإدارية أخرى.

والمخالفات المالية التي يتم التحقيق فيها مع مسؤولي الزمالك السابقين، وهي 361.6 مليون جنيه، مبالغ محصلة لإنشاء فرع 6 أكتوبر وصُرفت في غير غرضها دون إدراجها بحساب مستقل، 33.7 مليون جنيه و2.5 مليون دولار قروض لم يُلتزم بسدادها في مواعيدها فترتبت عليها فوائد وغرامات، 640 ألف جنيه مبالغ صُرفت من ميزانية النادي لمطالبات قضائية خاصة برئيس المجلس بشخصه، 31.4 مليون جنيه إيرادات ضائعة بسبب فروق الإعانة الإنشائية للعضويات الجديدة.

كما شملت 297.1 مليون جنيه مبالغ غير محصلة نتيجة إصدار عضويات استثنائية مخالفة للقانون، 511 ألف جنيه، عجز نقدي بالخزينة، بالإضافة إلى 4.98 مليون جنيه فارق بين الأرصدة الدفترية والجرد الفعلي، 108 آلاف دولار و12.9 ألف يورو، مبالغ بالعملة الأجنبية تم إخفاؤها ضمن الأرصدة النقدية دون مبرر، 3.15 مليون جنيه، مبالغ صُرفت نقدًا لحساب شركة المقاولون العرب دون وجود إيصالات رسمية، 19.5 مليون جنيه و13.8 مليون جنيه شيكات، متحصلات وشيكات لم يتم توريدها للبنوك أو تقديمها للصرف.

وتضمنت المخالفات 44.8 ألف جنيه، تكرار صرف فواتير كهرباء مرتين بالأصل والصورة الزرقاء، مع الشك في صحة صرف 187.6 ألف جنيه، 1.2 مليون جنيه، مسددة كنسبة 25% من إجمالي 4.9 مليون جنيه عن مخالفات بناء بدون ترخيص، 1.35 مليون جنيه، شبهة اختلاس طرف أمين الخزينة دون اتخاذ إجراءات قانونية ضده،499.7 ألف جنيه، قيمة مولد كهربائي تم شراؤه وتشوينه بالفناء دون استخدام أو تأمين منذ 2017، 300 ألف جنيه، شبهة استيلاء وتلاعب بمستندات صُرفت كمسدد للضرائب ولم توريد لها، 32.5 مليون جنيه: خسائر ميزانية النادي نتيجة الصرف على المجال الإعلامي دون تحقيق إيرادات،4.2 مليون جنيه: غرامات تأخير تحميلها النادي لعدم سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، 4.11 مليون جنيه غرامات تأخير سداد قسط قرض CIB لعدم إجراء المقاصة مع إيجارات البنك الأهلي.

الفساد المالي نادي الزمالك مخالفات مالية إهدار نحو مليار أموال نادي الزمالك

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