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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: السيسي يقود إستراتيجية لتعظيم ثروات مصر التعدينية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026، يعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية، وتحويل قطاع التعدين إلى أحد محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

منتدى مصر للتعدين

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي، إن منتدى مصر للتعدين يمثل منصة مهمة لعرض المقومات التعدينية التي تتمتع بها مصر أمام المستثمرين والشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على اكتشاف الثروات، وإنما يمتد إلى استغلالها بصورة اقتصادية تحقق عوائد مستدامة للدولة وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أن الإقبال الاستثماري على القطاع يعكس وجود فرص واعدة، لافتًا إلى تقدم 119 شركة بـ403 عروض على 118 قطاعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق نظام الطرح المفتوح، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بأنشطة البحث والاستكشاف والتعدين.

وأوضح أن تطوير منظومة طرح المناطق التعدينية، وتوفير قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا ومرونة، يمثلان خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة أن صناعة التعدين تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل وبيئة مستقرة تمكن الشركات من التخطيط والتوسع.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية

وأشار نشأت العمدة إلى أن الرئيس السيسي يهتم بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من خبراتها في مجالات الاستكشاف والتكنولوجيا والتشغيل وتدريب الكوادر المصرية، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع التعدين.

ولفت إلى أن تجربة منجم السكري يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الاستثمارات التعدينية في مصر، وعدم حصر الاهتمام في خام الذهب فقط، في ظل تعدد الموارد والثروات المعدنية، ووجود فرص في خامات مثل الفوسفات والتلك والكاولين وغيرها.

وأكد وكيل لجنة المشروعات أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وجيولوجية مهمة تؤهلها لتطوير صناعة تعدين متكاملة، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وامتداد الدرع العربي النوبي، إلى جانب تنوع الخامات والثروات المعدنية، بما يتيح فرصًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وشدد نشأت العمدة على أهمية مواصلة تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل التعديني، وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية وإتاحتها للمستثمرين، إلى جانب تسريع الإجراءات وربط مناطق التعدين بشبكات الطرق والطاقة والخدمات الأساسية اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروعات.

وأكد نائب الصعيد أن جذب المزيد من الاستثمارات التعدينية يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، ودعم الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل متخصصة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات والمناطق الغنية بالثروات المعدنية.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى مصر للتعدين يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والشركات الدولية، وتحويل الثروات المعدنية من موارد طبيعية إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات مستدامة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.

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