قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: البحارة المصريون يعودون فجر الجمعة بعد الإفراج عنهم
سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو
اللواء جمال عوض:11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و120 ألف طلب يوميًا أمام التأمينات
حرب غزة تحصد أرواح الصحفيين.. 263 شهيدا منذ بداية الحرب
وزير خارجية الإمارات يطمئن ساعر على سلامة ركاب رحلة «فلاي دبي»
ترامب يعلن مغادرة آخر القوات الأمريكية من العراق ويصفها بانتصار حاسم على داعش
«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»
ترامب: بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز وسنحقق نصرًا قريبًا
الطيران المدني بالإمارات يدعو لعدم تداول معلومات غير رسمية بشأن واقعة فلاي دبي
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا
رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر
«تحالف مكة».. السعودية وتركيا وباكستان في تحرك جديد لتعزيز أمن المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوى عاملة النواب: 116 ألف شقة جاهزة منذ 7 سنوات توفر 50 مليار جنيه من الموازنة العامة

شقة
شقة
رحمة سمير

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تفعيل أدوات الرقابة الميدانية ومحاربة الفساد يُمثلان الركيزة الأساسية لحماية المال العام ومصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون وترسيخ مبدأ "الرقابة خير من العلاج" أسهم في توفير مليارات الجنيهات وتصحيح المسار التنفيذي في عدة قطاعات خدمية.

وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن جهود المتابعة والتدخل المباشر في حي العمرانية نجحت في إنهاء أزمة بطاقات التموين المعطلة، واستعادة البطاقات لصالح 129 ألف مواطن كان بعضهم يعاني من عدم استلامها منذ عام 2017، مؤكدًا أن مواجهة الفساد وسد الثغرات الإدارية يعززان لدى المواطن الشعور بالمواطنة والاطمئنان لسيادة القانون وتكافؤ الفرص أمام الجميع.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، شدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الدور البرلماني لا يقتصر على تقديم الاعتراضات فقط، بل يستند إلى تقديم حلول ومقترحات عملية تتضمن إعادة ترتيب أولويات الصرف المالي، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة ويزيد من كفاءة الإنفاق العام.

واستشهد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتًا إلى تجربة سابقة جرى خلالها تخصيص نحو 50 مليار جنيه لمشروعات إسكان جديدة، في الوقت الذي أظهرت فيه المراجعات الرسمية وجود 116 ألف وحدة سكنية منفذة بالفعل منذ سبع سنوات ولم يتم تخصيصها للمواطنين.

وشدد على أن البديل الأوفر يكمن في تسليم تلك الوحدات القائمة للمستحقين بدلاً من ضخ مخصصات مالية جديدة، وتوجيه الأموال الموفرة لتطوير ودعم قطاعات أخرى أكثر احتياجًا. 

وكيل قوى عاملة النواب عاملة النواب شقة الرقابة والاطمئنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

ترشيحاتنا

أرشيفية

موسكو تستدعي سفير الدنمارك بعد واقعة الشعلات مع مروحية عسكرية في البلطيق

أرشيفية

«طريق استعادة الأرض».. وزير الخارجية اللبناني يتمسك بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل

كاتس

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: واقعة طائرة فلاي دبي كانت محاولة هجوم

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

مقتنيات فنية ‏وزخارف.. موقف سيارات يتحول لمنطقة كشف اثري في بولندا

موقف سيارات
موقف سيارات
موقف سيارات

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد