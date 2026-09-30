القبض على سائق نقل صدم سيارة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "نقل" لقيامه بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار بالبحيرة .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 /الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم بأحد الطرق بدائرة المركز بين (قائد سيارة ملاكى سارية التراخيص "القائم على النشر" – مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) ، و (سيارة نقل " لاذ قائدها بالفرار") وبإستدعاء الأول "القائم على النشر" قرر بإصطدام السيارة النقل به من الخلف مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده وإصطدامه عقب ذلك بالرصيف محدثاً تلفيات بسيارته .





أمكن بتاريخ 29 / الجارى تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









