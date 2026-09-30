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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
كريم عاطف

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن حملة استدعاء جديدة تشمل 329 سيارة من طرازي بيجو 3008 وبيجو 5008 موديل 2026، بسبب خلل برمجي يمكن أن يؤثر على عمل مقابض الأبواب الداخلية.

وبحسب بيانات الحملة، يرتبط الخلل ببرمجة وحدة التحكم في السيارة، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تعطل مقابض الأبواب من الداخل، وبالتالي تعذر خروج الركاب من السيارة، خاصة خلال المواقف التي تتطلب مغادرة المركبة بسرعة.

وتشمل الحملة سيارات بيجو 3008 الكروس اوفر وبيجو 5008 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، على أن يتم فحص السيارات المشمولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل.

ودعت وزارة التجارة السعودية ملاك سيارات بيجو إلى التأكد من شمول مركباتهم ضمن حملة الاستدعاء من خلال منصة استدعاء المنتجات المعيبة Recalls.sa، والتي تتيح للمستهلك الاستعلام باستخدام رقم هيكل السيارة VIN.

وتوفر المنصة كذلك تفاصيل الحملة والإجراءات المطلوبة من مالك السيارة في حال ظهور المركبة ضمن السيارات المشمولة بالاستدعاء، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الخدمة لمجرد التحقق من حالة السيارة.

وأكدت الوزارة أن أعمال الفحص والإصلاح الخاصة بالحملة يتم تنفيذها دون تحميل ملاك السيارات أي تكاليف، وذلك من خلال شركة المجدوعي، وكيل بيجو في السوق السعودية.

وتعد حملات الاستدعاء إحدى الأدوات التي تستخدمها الجهات الرقابية وشركات السيارات للتعامل مع العيوب الفنية التي يمكن أن تؤثر على سلامة المستخدمين، حيث يتم تحديد السيارات المتأثرة وإخطار أصحابها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي استدعاء بيجو 3008 و5008 في إطار هذه الإجراءات، مع التأكيد على أهمية التحقق من رقم هيكل السيارة قبل استخدام المركبة في حال وجود شك بشأن شمولها بالحملة.

وتتيح وزارة التجارة السعودية خدمة الاستعلام عن الاستدعاءات إلكترونيا بشكل مجاني، سواء من خلال رقم الهيكل أو بيانات السيارة، مع توجيه المستهلك إلى الوكيل المختص عند ظهور المركبة ضمن الحملة.

وزارة التجارة السعودية التجارة السعودية حملة استدعاء بيجو 3008 بيجو 5008 مقابض الأبواب الداخلية مقابض الأبواب السيارة

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