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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الطرق الصوفية تعلن البرنامج الزمنى لموالد الحسين وأحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي

الدكتور عبد الهادي القصبي
الدكتور عبد الهادي القصبي
محمد شحتة

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، البرنامج الزمنى لإقامة عدد من أكبر الموالد الصوفية في مصر، والتي بدأت بمولد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، الذي انطلقت فعالياته بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الليلة الختامية يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، مرورًا بمولد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، ثم مولد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

وصرح بذلك أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، موضحًا أن الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أعلن مواعيد هذه الاحتفالات، في إطار حرص المشيخة على تنظيم الفعاليات الصوفية وإحياء المناسبات الدينية والتراثية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مولد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا يبدأ يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، وتستمر فعالياته حتى الليلة الختامية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

مولد سيدي أحمد البدوي

وأضاف أن فعاليات مولد سيدي أحمد البدوي تتضمن المؤتمر الصوفي المقرر إقامته يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بمنطقة سيجر بمدينة طنطا، إلى جانب إقامة صلاة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي، بحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية ومحافظ الغربية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي.

وأشار قنديل إلى أن الاحتفالات تنتقل عقب ذلك إلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث تبدأ فعاليات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، وتستمر حتى الليلة الختامية يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، فيما يُعقد المؤتمر الصوفي يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية أن هذه المناسبات تمثل محطات دينية وروحية مهمة، وتشهد مشاركة واسعة من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل البيت والصالحين من مختلف محافظات الجمهورية، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الفعاليات بالصورة التي تليق بهذه المناسبات.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار إحياء السيرة العطرة لآل البيت والصالحين، وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية، مع الحفاظ على الطابع الحضاري والتراثي للموالد المصرية.

الصوفية الطرق الصوفية المشيخة العامة للطرق الصوفية مولد الحسين مولد السيد البدوي مولد إبراهيم الدسوقي

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