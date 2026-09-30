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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرارات مهمة في اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد القصوى لاحتفالات العيد القومي ومولد السيد البدوي وموسم الأمطار

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام،  خالد العرفي السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات التنفيذية، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاستعدادات للمرحلة المقبلة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفالات الوطنية والمناسبات الكبرى التي تشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والعيد القومي لمحافظة الغربية، واحتفالات مولد السيد البدوي، مع تنفيذ برنامج متكامل للاحتفالات يضمن مشاركة أبناء الغربية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن والأحياء، ومراجعة جاهزية معدات وسيارات كسح وشفط مياه الأمطار، والتأكد من كفاءة غرف تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف، مع مراجعة نقاط تجمع المياه والمحاور والطرق الرئيسية، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية وسرعة التعامل مع أي تجمعات مائية أو طارئ قد يحدث.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وجه المحافظ بإطلاق مبادرة موسعة للتوعية المجتمعية بمختلف القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين، على أن تمتد أنشطتها إلى المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والمساجد والكنائس وكافة المؤسسات والجهات بالمحافظة، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الفئات والأعمار.

وفي ملف التخطيط العمراني، وافق المجلس التنفيذي على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لعدد 68 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى وزفتى وقطور وكفر الزيات وسمنود، بما يسهم في تنظيم أعمال البناء وتحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية، وتيسير إجراءات المواطنين وتنفيذ المرافق والخدمات وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي خطوة جديدة تهم أهالي القرى والعزب، تم اعتماد دخول 47 عزبة تابعة لمراكز المحلة الكبرى وبسيون وزفتى وقطور إلى الحيز العمراني لأول مرة، ضمن أعمال مشروع الحصر والاستدلال، بما يتيح إدراج هذه التجمعات ضمن التخطيط العمراني المنظم، ويمنح المواطنين رؤية أوضح بشأن الوضع العمراني وإجراءات التراخيص وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن تحديث المخططات وإدخال التجمعات إلى الحيز العمراني يمثلان خطوات مهمة لتنظيم العمران وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتحقيق التنمية العمرانية بصورة قانونية، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من النمو العشوائي.

كما وافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشهيد مقدم/ نبيل سيد أحمد الشافعي الدهراوي على أحد شوارع حي أول طنطا، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لما قدمه من تضحيات في سبيل الوطن.

تبادل الخبرات 

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على استمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة تنفيذ التكليفات، والمتابعة الميدانية لمختلف القطاعات، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو شكاوى، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها أبناء الغربية على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية تنفيذي الغربية قرارات عاجلة

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