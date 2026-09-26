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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"طنطا العام" ضمن أعلى 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية في تشغيل خدمات المناظير

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

حققت مستشفى طنطا العام مراكز متقدمة ضمن تقييم وزارة الصحة والسكان لمستوى تشغيل خدمات المناظير بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بما يعكس التطور  الذي تشهده الخدمات الطبية التخصصية بالمستشفى، وكفاءة الفرق الطبية العاملة بها.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التخصصية، والتوسع في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الدقيقة .

توجيهات صحة الغربية 

أوضحت الدكتورة رشا محمود خضر وكيلة وزارة الصحة بالغربية، أن نتائج تقييم وزارة الصحة والسكان أظهرت تميز مستشفى طنطا العام في تشغيل خدمات المناظير، حيث جاءت المستشفى ضمن أعلى 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية في هذا المجال .

رفع كفاءة الخدمات 

المركز الأول على مستوى الجمهورية في تشغيل مناظير القنوات المرارية.
المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تشغيل المناظير العلوية.
المركز الخامس على مستوى الجمهورية في تشغيل مناظير القولون.

تحسين خدمات علاجية 

وأكدت أن هذه النتائج تمثل انعكاسًا لما تشهده مستشفى طنطا العام من جهود مستمرة لتطوير الخدمات الطبية التخصصية، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم الفرق الطبية، بما يتيح تقديم خدمات متقدمة للمرضى .

جهود متواصلة 

كما وجهت كل الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية بمستشفى طنطا العام، تقديرًا لما يبذلونه من جهود متواصلة، مؤكدة أن استمرار تحقيق المراكز المتقدمة يتطلب مواصلة العمل والتطوير وضرورة الالتزام  بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

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