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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف شارع مصنع الكاوتش بحي أول طنطا بطول 550 مترًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، أعمال رصف شارع مصنع الكاوتش بحي أول طنطا، بدءًا من المنطقة الأزهرية وحتى نهاية شارع حافظ، وصولًا إلى منتصف كوبري الكفور القبلية، بطول 550 مترًا، ومتوسط عرض للرصف 10 أمتار بكل اتجاه، إلى جانب تنفيذ أرصفة بعرض 2 متر، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين الحركة عليه.

توجيهات محافظ الغربية 

ويُعد الشارع أحد المحاور الحيوية بالمنطقة، ويرتبط بعدد من الشوارع والمناطق الرئيسية، بما يجعله ذا أهمية كبيرة في حركة المواطنين والمركبات، وتأتي أعمال الرصف ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية وتوفير طرق أكثر أمانًا وانسيابية للأهالي.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وعبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم بأعمال الرصف، مقدمين الشكر للمحافظ على متابعة تنفيذ الأعمال، مؤكدين أن رصف الشارع كان مطلبًا طال انتظاره، وأن الأهالي كانوا يتمنون منذ فترة طويلة رفع كفاءته، لما يمثله من أهمية يومية في تنقلاتهم وحركة السيارات بالمنطقة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رصف شارع طنطا مصنع كاوتش تحسين خدمات المواطنين

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