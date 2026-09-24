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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 مليارات جنيه.. إعلامي يكشف تفاصيل خسائر نشاط كرة القدم في الزمالك خلال 3 سنوات

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علق الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن التصريحات التي أدلى بها هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن وجود عجز في ميزانية النادي خلال الموسم الأخير يتجاوز نصف مليار جنيه.

وأوضح محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ميزانية نشاط كرة القدم في نادي الزمالك سجلت خسائر بلغت 376 مليونًا و292 ألفًا و47 جنيهًا خلال عام 2024.

وأضاف أن خسائر ميزانية نشاط كرة القدم ارتفعت خلال عام 2025 إلى 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.

وأشار فارس إلى أن هذه الخسائر جاءت بالتزامن مع إنفاق مبالغ كبيرة على نشاط كرة القدم، موضحًا أن الزمالك أنفق 743 مليون جنيه خلال ميزانية 2024، بينما وصل حجم الإنفاق في ميزانية 2025 إلى مليار و142 مليون جنيه.

وتابع أن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبق أن أشار إلى أن النادي أنفق على كرة القدم خلال عام 2026 أكثر من مليار و300 مليون جنيه، وهو ما وصفه فارس بأنه الرقم الأكبر في تاريخ النادي.

وبحسب الأرقام التي استند إليها الإعلامي في حديثه، فإن إجمالي ما أنفقه الزمالك على نشاط كرة القدم خلال السنوات الثلاث الأخيرة يتجاوز 3.1 مليار جنيه.

وربط فارس بين هذه الأرقام وما يُثار بشأن وصف منافسات الدوري بـ«دوري المعجزة»، موضحًا أن هذا الوصف من وجهة نظره يرتبط بتحقيق نادٍ مثل غزل المحلة لقب الدوري أو الفوز ببطولة، وليس بنادٍ أنفق أكثر من 3 مليارات جنيه على كرة القدم خلال 3 سنوات.

كما تطرق مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» إلى ملف مديونيات الزمالك، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«ديون سيادية» تبلغ، بحسب طرحه، نحو 2 مليار جنيه، معتبرًا أن تأخر سدادها كان عاملًا استفاد منه النادي في المنافسة، وهي نقطة عرضها باعتبارها جزءًا من رؤيته للجدل الدائر حول الوضع المالي للكرة المصرية.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن الأرقام المالية الخاصة بالإنفاق والخسائر تستحق المناقشة، منتقدًا ما وصفه بالتجاوزات والإساءات في الرد على من يطرح هذه الملفات.

محمد فارس هشام نصر نادي الزمالك

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