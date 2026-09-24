اعتماد مؤسسي مشروط لكلية التربية للطفولة المبكرة وبرنامج التربية الخاصة بالمنوفية

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، حصول كلية التربية للطفولة المبكرة على الاعتماد المؤسسي المشروط، إلى جانب اعتماد برنامج إعداد معلمي التربية الخاصة – تخصص الإعاقة العقلية، في خطوة تعكس جهود الجامعة المتواصلة لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والأكاديمي وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي المشروط واعتماد البرنامج يمثلان ثمرة لجهود متكاملة شاركت فيها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون والطلاب، بدعم ومتابعة مستمرة من إدارة الجامعة ومركز ضمان الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي ملف الجودة والاعتماد اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.

وأوضح رئيس الجامعة أن التقدم للاعتماد المؤسسي بكليات الجامعة يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف بناء مؤسسات تعليمية قادرة على التطوير المستمر، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء الأكاديمي والإداري والخدمات التعليمية والطلابية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم جميع كلياتها لاستكمال متطلبات الاعتماد، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويواكب التطورات المتسارعة في منظومة التعليم العالي.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن تخصيص عامًا للجودة بجامعة المنوفية كان بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز ثقافة الجودة وترسيخ مفاهيم التطوير المستمر داخل الجامعة، مؤكدًا أن ما تحقق من اعتمادات مؤسسية وبرامجية خلال الفترة الماضية يمثل ترجمة عملية لهذا التوجه، ويعكس حجم العمل الذي تقوم به الكليات ومركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن هذا الإنجاز يتزامن مع احتفال جامعة المنوفية بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها، ليجسد ما حققته الجامعة من تطور وإنجازات متواصلة في منظومتها التعليمية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن اليوبيل الذهبي يمثل محطة جديدة للانطلاق نحو المستقبل، ومواصلة مسيرة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وترسيخ الجودة كثقافة وممارسة مستدامة، بما يعزز مكانة الجامعة وتنافسيتها.

وهنأ رئيس الجامعة كلية التربية للطفولة المبكرة بهذا الإنجاز، موجهًا التهنئة إلى الدكتورة إيناس سعيد، عميد الكلية، وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، مثمنًا جهودهم في استيفاء معايير الجودة والاعتماد، والعمل بروح الفريق للوصول إلى هذا الإنجاز.

كما وجه الدكتور أحمد القاصد خالص الشكر والتقدير إلى مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة وفاء زهران مدير المركز وفريق العمل المتميز بالمركز لما يقدمه من دعم فني ومتابعة مستمرة للكليات والبرامج الأكاديمية، ومساندة فرق العمل خلال مراحل التقدم للاعتماد والتقييم، مؤكدًا أن المركز يمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة التطوير والجودة بالجامعة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة إيناس سعيد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، على دعمه المستمر للكلية وحرصه على توفير كافة مقومات النجاح أمامها خلال رحلة التقدم للاعتماد، مؤكدة أن هذا الدعم كان دافعًا قويًا لفريق العمل بالكلية لمواصلة الجهد وتحقيق هذا الإنجاز.

وهنأت عميدة الكلية جميع منسوبي كلية التربية للطفولة المبكرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي المشروط واعتماد برنامج إعداد معلمي التربية الخاصة – تخصص الإعاقة العقلية جاء نتيجة عمل جماعي متواصل وتكاتف جميع قطاعات الكلية، وما بذله أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون والطلاب من جهود مخلصة لتطوير الأداء واستيفاء معايير الجودة والاعتماد.

وأشادت الدكتورة إيناس سعيد بالدور الذي قام به مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة في تقديم الدعم الفني والإرشاد والمتابعة حتى تحقق هذا الإنجاز.