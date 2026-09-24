كوثر محمود تكرم ممرضا أنقذ طفلا أمام محطة أسوان

أشادت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، بالموقف الإنساني والمهني الذي قام به الممرض محمود عبدالقادر، مشرف تمريض عناية الباطنة المتوسطة بمستشفى أسوان الجامعي، بعد تدخله لإنقاذ طفل يبلغ من العمر نحو 13 عام، عُثر عليه فاقدًا للوعي والنطق أمام إحدى محطات أسوان

حيث بادر بفحصه وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ثم بدأ على الفور إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، بالتزامن مع مطالبة المتواجدين بسرعة استدعاء سيارة الإسعاف.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود عن اعتزام النقابة تكريم أخصائي التمريض محمود عبدالقادر، ومنحه مكافأة مالية ودرع «أوسكار نقابة التمريض»، تقديرًا لما قام به من تدخل مهني وإنساني أسهم في إنقاذ الطفل، مؤكدة أن النقابة حريصة على إبراز النماذج المشرفة من أعضاء هيئة التمريض، وتقديم الدعم والتقدير المستحق لهم، بما يشجع على ترسيخ ثقافة المبادرة والتدخل الإنساني في المواقف الطارئة.

تكريم ممرض أسوان

وأوضحت نقيب عام التمريض أن محمود عبدالقادر لم يكتفِ بتقديم الإسعافات الأولية للطفل، وإنما أصر على مرافقته داخل سيارة الإسعاف واستكمال الإنعاش القلبي الرئوي طوال الطريق حتى الوصول إلى المستشفى، انطلاقًا من إدراكه لأهمية استمرار الإنعاش في مثل هذه الحالات وعدم توقفه أثناء نقل المصاب، حتى تم تسليم الطفل إلى الفريق الطبي لاستكمال الرعاية اللازمة.

وأشارت إلى أن الموقف يعكس امتلاك أعضاء هيئة التمريض للمهارات العملية والتدريب المستمر على التعامل مع الحالات الطارئة، لافته إلى أن التدريب المستمر يمثل أحد أهم ركائز تطوير أداء هيئة التمريض بالمنظومة الصحية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن عطاء هيئة التمريض المصري لا ينقطع، وأن قصص النجاح والمواقف الإنسانية المشرفة تتوالى بصورة مستمرة، بما يعكس حجم ما يقدمه الممرضون والممرضات من جهود وتضحيات في مختلف مواقع العمل، مشيرة إلى أن موقف محمود عبدالقادر يأتي ضمن سلسلة من البطولات والمواقف المشرفة التي يسجلها التمريض المصري يوميًا.

ولفتت نقيب عام التمريض إلى أن ما قام به محمود عبدالقادر يؤكد أن رسالة التمريض لا تقتصر على تقديم الرعاية داخل المنشآت الصحية، وإنما تمتد إلى المبادرة والمساعدة وإنقاذ الأرواح في أى وقت، مشيرة إلى أن هذا النوع من المواقف يعكس الجانب الإنساني والمهني الأصيل لمهنة التمريض.