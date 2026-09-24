الرئيس السيسي: الحلول السلمية السبيل لمواجهة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم تطرق إلى المشهد الإقليمي الراهن وتداعياته على دول وشعوب المنطقة، خاصة مصر والعراق.

واستعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء الرؤية الوطنية القائمة على الدعوة لتغليب الحلول السلمية للأزمات والنزاعات، ودعم المؤسسات الشرعية ومفهوم الدولة الوطنية الجامعة.

وتناول الرئيس السيسي الجهود المصرية الجارية لخفض التوتر وتجنب الانزلاق إلى موجة جديدة من التصعيد، مشددًا على أهمية مواصلة قيام العراق بدور بناء لتعزيز الأمن الجماعي للدول العربية وصون مقدرات شعوب المنطقة.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية وانعكاساتها على دول المنطقة، في إطار التشاور بين الجانبين بشأن سبل التعامل مع الأوضاع الراهنة، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتجنب تداعيات التصعيد.