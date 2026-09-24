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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خير الله تشيد بـ«لعبة جهنم»: أداء محمد فراج وعمر رزيق كان أكثر من رائع

ماجدة خير الله
ماجدة خير الله
أحمد البهى

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة  خير الله عن رأيها في حكاية «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة».

وقالت ماجدة خير الله، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «أداء محمد فراج وعمر رزيق كان أكثر من رائع، وفي الحقيقة، إن العمل كان جيدًا للغاية، ليس فقط على مستوى التمثيل، ولكن على مستويات أخرى، كالإخراج والتصوير والديكور، فالعمل ككل كان مميزًا».

وتابعت الناقدة ماجدة خير الله: «نجاح القصة الأولى من العمل جعل هناك قطاعًا كبيرًا من الجمهور منتظرًا القصة الثانية، ولو لم نكن بنفس المستوى، سيؤثر ذلك على نجاحه».


تفاصيل العمل


وتضم حكاية "ما لم يحكي عن بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل.

كما يشهد المسلسل مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.

وتدور أحداث "حكايات بني مزار" في إطار درامي مشوق، يُسلط الضوء على قصص إنسانية متشابكة مستوحاة من بيئة مصرية أصيلة، حيث يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب درامي مليء بالتفاصيل والدراما الإنسانية.

الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله ماجدة خير الله لعبة جهنم القصة الكاملة محمد فراج عمر رزيق

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