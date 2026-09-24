بمشهد من فيلم أكشن هندي.. إيران ترد على تهديد ترامب بإبادتها (فيديو)

في رد غير تقليدي، لجأت إيران إلى مشهد أكشن من السينما الهندية للرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"إبادة" الجمهورية الإسلامية.

سفارة طهران تنشر مقطع "بالاكريشنا"

ونشرت السفارة الإيرانية في زيمبابوي مقطعاً مدته 58 ثانية من فيلم الأكشن التيلوجي "بهاجفانث كيساري" للنجم الهندي نانداموري بالاكريشنا، الصادر عام 2023، وذلك بعد يوم واحد من خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأرفقت السفارة الفيديو بتعليق على منصة "إكس" جاء فيه: "يتحدث ترامب عن إبادة إيران، لكنه يعلم أن إيران ليست عاجزة عن الدفاع عن نفسها. منذ أن أبلغناهم، أصبحوا يشاهدون أفلام بوليوود بدلاً من هوليوود مؤخراً".

ويُظهر المقطع الممثل بالاكريشنا، المعروف بلقب "بالايا"، وهو يواجه مجموعة من المسلحين، مستخدماً غطاء بالوعة كدرع يتصدى للرصاص، قبل أن يستعد للرد باستخدام أسطوانات غاز ضخمة، في مشهد مبالغ فيه استخدمته السفارة للإيحاء بقدرة طهران على الصمود أمام خصم أقوى.

Trump talks about annihilating Iran.



But he knows Iran is not defenseless.



Since we informed they have recently been watching Bollywood instead of Hollywood. pic.twitter.com/v6Le8zkH5X — Iran Embassy in Zimbabwe (@IRANinZIMBABWE) September 23, 2026

ترامب: سأدفعهم إلى الجحيم

وجاء الرد الإيراني عقب لغة حادة استخدمها ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، حيث قال إنه أمام "قرار مصيري" بشأن إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاماً، في خطاب انسحب خلاله جميع أعضاء الوفد الإيراني باستثناء عضو واحد: "هل سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يسمح لهم بإعادة البناء وإنشاء دولة أعظم؟ أم أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة، فلا أمنحهم فرصة لقتل وتدمير الناس والدول مرة أخرى؟ هل أدفعهم إلى الجحيم دون أي فرصة للنجاة؟".

كما أشار ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل.

طهران: تصريحات ترامب مجرد دعاية

من جانبها، أدانت طهران تصريحات ترامب، واعتبرتها السلطات العسكرية الإيرانية "مجرد أداة للدعاية الداخلية".

وجاء في بيان رسمي: "إن التصريحات العدائية والتهديدات المتكررة التي يوجهها الرئيس الأمريكي ضد إيران، مصحوبة باستخدام منصة الأمم المتحدة لتبرير العدوان وخلق انعدام الأمن والانخراط في القرصنة في جميع أنحاء العالم، هي قبل أن تستند إلى الحقائق على أرض الواقع، مجرد أداة للدعاية الداخلية".