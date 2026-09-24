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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: حسام حسن «قلبه ميت».. والفوز أولًا شعار منتخب مصر أمام أنجولا

احمد شوبير وحسام حسن
احمد شوبير وحسام حسن
سارة عبد الله

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة أنجولا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٧.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: ''آخر مباراة بين منتخب مصر وأنجولا كانت في كأس الأمم الأفريقية واتعادلنا 0-0، وحسام حسن لعب بالفريق البديل اللي أصبح دلوقتي معظمه أساسي، في حتى لاعبين مكنوش موجودين زي مصطفى زيكو اللي اتفاجئنا به في كأس العالم وكسر الدنيا، وحمزة عبد الكريم وهيثم حسن مكنوش موجودين".

وتابع: " بين ساعة وضحاها الأمور بتتغير وتتبدل، يمكن من أهم مميزات حسام حسن وكنت قولتلكم الكلام ده قبل ماتش أنجولا بالتحديد، قولت ( ده مدرب قلبه ميت)، في عناوين رئيسية عند حسام العنوان الرئيسي عنده (الفوز أولاً) ده عنوان مباراتنا أمام أنجولا، لازم نكسب، لازم نبدأ بالحصول على أول 3 نقاط''.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبه الأخير  بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يخوض تدريبه اليوم بإستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم ودية جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

أحمد شوبير تصفيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٧ منتخب مصر أنجولا

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