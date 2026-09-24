مدبولي لشيفرون العالمية: الحكومة مستعدة لتقديم الدعم اللازم في إطار القواعد المُنظمة للاستثمار بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد شركة "شيفرون" العالمية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور السفير محمد حمدي المُلا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مُستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات التي تربط بين قطاع البترول المصري وشركة "شيفرون" العالمية، والتطلع لمواصلة مسارات التعاون في ضوء خبرات "شيفرون"، كإحدى كبرى شركات الطاقة العالمية، التي تحظى بحضور واسع في منطقة شرق المتوسط.

وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لتوسع شركة "شيفرون" في أنشطتها الاستكشافية في مصر، من خلال الاستفادة من الحوافز المقدمة من جانب الحكومة، وتقييم المناطق المتاحة التي تتوافق مع استراتيجية "شيفرون" وقدراتها الفنية، بما يدفع نحو دعم زيادة الاستثمارات والتوسع في أنشطة الحفر والاستكشاف، بما في ذلك تعظيم استثمارات الشركة؛ بهدف توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم الدعم اللازم، في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها والمُنظمة للاستثمار في مصر، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق تقدم ملموس في أنشطة الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة المقبلة.

من جانبهم، أشار مسئولو شركة "شيفرون" إلى الأهمية الكبيرة لاستثماراتهم وتواجدهم في مصر، وتطلعهم إلى تعظيم ذلك التواجد خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف والانتاج في مصر ، وكذلك بمنطقة شرق المتوسط.

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة رؤية الشركة لأعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على إنتاج وتوريد الطاقة وأسعارها.