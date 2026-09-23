طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب بالكوارع

يعد محشى ورق العنب بالكوارع من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وتغذي الجسم.

نعرض لكم طريقة عمل ورق العنب بالكوارع من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● ورق عنب

● أرز

● كوارع مسلوقة مخلية

● شوربة الكوارع

● عصير طماطم

● ثوم مفروم

● شبت

● بقدونس

● كزبرة خضراء

● بصل مفروم

● صلصة طماطم

● فلفل حار مفروم

● سمنة

● بهارات

● ملح

● فلفل اسود

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

في حلة بها الزيت على النار شوحي البصل مع الملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والخضرة والأرز

والفلفل الحار المفروم والثوم والبهارات وقلبيهم

احشى ورق العنب بخليط الأرز ورصيه فى طاجن

وضعي على الوجه الكوارع المخلية

اخلطي الشوربة مع الصلصة والملح والفلفل الأسود والزيت ثم ضعي خليط الشوربة على الوجه وادخليه فى الفرن حتى تمام النضج وقدمى كان ورق العنب بالكوارع ساخنا.