الانتهاء من أعمال صيانة عطل محطة مياه الشرب بقرية اللواء صبيح بالفرافرة

قال سلامة الحريتي رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة العطل بمحطة مياه الشرب بقرية اللواء صبيح، وعودة ضخ المياه وانتظامها بصورة طبيعية.

وتابع رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أعمال الصيانة والإصلاح أولًا بأول، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل المحطة بكامل كفاءتها، بما يضمن انتظام إمدادات مياه الشرب لأهالي القرية.

واستغرقت أعمال الصيانة 48 ساعة من العمل الشاق والمتواصل، بذل خلالها العاملون جهودًا كبيرة للتعامل مع العطل وإنجاز أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، حرصًا على عودة الخدمة واستقرارها.

وأكد الحريتي رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل المستمر على سرعة التعامل مع الأعطال والمشكلات الطارئة، بما يضمن توفير مياه شرب نقية وآمنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز وقراه.

يأتي ذلك في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة على استمرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.