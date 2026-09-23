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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنتلي ترسل كونتيننتال إلى الفضاء في أغرب حملة على الإطلاق

مواصفات بنتلي GT S
مواصفات بنتلي GT S
عزة عاطف

كشف قسم التعديلات المخصصة «مولينير» التابع لشركة «بنتلي» (Bentley)، بالتعاون مع وكيل الشركة في وارسو، عن مجموعة حصرية من طراز «كونتيننتال» تحت اسم «تشكيلة نيكولاس كوبرنيكوس». 

وتضم هذه المجموعة 3 نسخ فريدة صُنِعَت بحجم نسخة واحدة لكل منها (1-of-1)، تكريمًا للعالم والعالم الفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكوس الذي صاغ نظرية مركزية الشمس في المجموعة الشمسية قبل وفاته عام 1543. 

وتستند المجموعة إلى طرازي الكوبيه «GT S» والمكشوفة «GTC S»، حيث يعبر كل طراز عن جرم سماوي محدد يشمل الشمس والأرض والقمر.

تفاصيل التصميم المستوحى من الأجرام السماوية والتطريزات الخاصة

تتميز النسخة الأولى المستوحاة من «الشمس» بوصفها سيارة مكشوفة من طراز «GTC S» بطلاء خارجي باللون البرتقالي «Manuka Orange»، مع مقصورة داخلية تجمع بين الجلد البرتقالي والرمادي الداكن وتطعيمات من حجر النحاس «Copper Stone» على لوحة القيادة. 

وتأتي النسخة الثانية المستوحاة من «الأرض» على هيكل الكوبيه «GT S» بطلاء أزرق سحابي «Nebula Blue»، ومقصورة مغطاة بجلد أزرق إمبراطوري مع تطعيمات حجر الجالاكسي «Galaxy Stone» ولمسات فضية. 

بينما تعتمد النسخة الثالثة المستوحاة من «القمر» على طلاء فضي خاص «Moonstruck Silver» يحاكي سطح القمر، مع مقصورة باللون الداكن «Beluga» والمطهم بالجلد الأبيض «Ice». 

وتترابط النسخ الـ 3 بنمط تنفيذي يسمى «رسم كوبرنيكوس البياني» الذي يجسد مدارات الكواكب الثمانية، ويظهر على الكونسول الأوسط والأبواب ومصابيح الترحيب، إلى جانب تزويد كل سيارة بتوقيع عطري خاص وصندوق مفاتيح مخصص.

المنظومة الميكانيكية الهجينة والأداء الرياضي

تعتمد نسخ التشكيلة الـ 3 على منظومة حركة هجينة متطورة تجمع بين محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج وموتور كهربائي، لتولد القوة الإجمالية للمنظومة 671 حصانًا. 

وتتكامل المنظومة مع عادم رياضي مصنوع من التيتانيوم ونظام شاسي نشط قياسي يضمن أعلى مستويات الثبات على الطرق. كما زودت بنتلي السيارات بعجلات رياضية مقاس 22 بوصة باللون الأسود اللامع ومكابح مصنعة من ألياف الكربون والسيراميك لتوفير قوة كبح استثنائية.

بنتلي مولينير
بنتلي كونتيننتال مواصفات بنتلي GT S بنتلي مولينير سيارات بنتلي 2026 تشكيلة كوبرنيكوس

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