مطار سفنكس الدولي يفوز بالمركز الأول بجائزة الحوكمة على مستوى القارة الأفريقية

تُوِّج مطار سفنكس الدولي بالفوز بالمركز الأول وجائزة الحوكمة (Governance Award) ضمن ACI Africa Passenger Facilitation & Readiness Excellence Awards 2026، التي ينظمها المجلس الدولي للمطارات – إقليم أفريقيا (ACI Africa).

ويأتي هذا التتويج ليؤكد الحضور المتنامي للمطارات المصرية على الساحة الدولية، ويعكس ما تشهده منظومة العمل بالشركة المصرية للمطارات من تطور مستمر في مجالات الحوكمة، وإدارة الأداء، وتطوير الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وتكتسب جائزة الحوكمة أهمية خاصة باعتبارها تقديرًا للمنهج المؤسسي المتبع في إدارة وتطوير منظومة تيسير حركة الركاب، وما يرتبط بها من وضوح الأدوار والمسؤوليات، وفعالية آليات المتابعة واتخاذ القرار، والتنسيق بين الجهات المعنية، وإدارة الأداء والمخاطر، بما يضمن استدامة التحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدعم المستمر الذي توليه الشركة المصرية للمطارات، برئاسة الطيار/ وائل النشار – رئيس مجلس الإدارة، لترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، والعمل على بناء منظومة تشغيل وإدارة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران عالميًا.

كما يعكس الفوز بالمركز الأول الجهود المتواصلة التي يبذلها مطار سفنكس الدولي وفريق العمل به، بالتعاون والتنسيق مع مختلف قطاعات الشركة والجهات ذات الصلة، من أجل تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية، ووضع المسافر في قلب عملية التطوير، بما يتوافق مع التوجهات الحديثة في إدارة المطارات وتقديم خدمات متكاملة ذات مستوى عالمي.

ويؤكد هذا الإنجاز أن التميز الحقيقي في قطاع الطيران هو نتاج رؤية مؤسسية واضحة، وعمل جماعي متكامل، والتزام مستمر بالتطوير والتحسين، وقدرة على تحويل المعايير الدولية إلى ممارسات فعلية ونتائج ملموسة.

كما يمثل حصول مطار سفنكس الدولي على هذه الجائزة شهادة دولية جديدة على ما تمتلكه المطارات المصرية من قدرات وإمكانات تؤهلها للمنافسة على أعلى المستويات، وتعزز من حضور مصر ومكانتها في قطاع الطيران المدني إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للتعاون الوثيق والمثمر بين الشركة المصريةللمطارات والمجلس الدولي للمطارات (ACI)، والذي تحرص الشركة من خلاله على مواكبة أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المطارات وتطوير جودة الخدمات. وقد أثمر هذا التعاون على مدار السنوات الماضية عن تحقيق الشركة المصرية للمطارات عددًا من الجوائز والتقديرات الدولية المتميزة بما يعكس ما تبذله الشركة من جهود متواصلة نحو التطوير والتميز وتعزيز مكانة المطارات المصرية على الساحة الدولية.