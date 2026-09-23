محافظ الغربية يفتتح مدرسة «طلعت أبو المكارم» للتعليم الأساسي بتكلفة 20.8 مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «طلعت أبو المكارم للتعليم الأساسي» بقرية الإنشاء التابعة للوحدة المحلية لبشبيش بمركز المحلة الكبرى، في إطار دعم وتطوير المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة لخدمة أبناء القرى والمناطق المحيطة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب،جاء ذلك بحضور الاستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

توجيهات محافظ الغربية

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المدرسة والتي تقام على مساحة 1407.7 مترًا مربعًا، وبلغت تكلفتها الإجمالية نحو 20.89 مليون جنيه، وتضم 11 فصلًا دراسيًا، بواقع فصلين لرياض الأطفال و6 فصول للمرحلة الابتدائية و3 فصول للمرحلة الإعدادية، بما يسهم في استيعاب أعداد الطلاب وتوفير خدمة تعليمية متكاملة لأهالي القرية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته عددًا من فصول المدرسة ومختلف أرجائها، واطلع على مستوى التجهيزات والأعمال المنفذة،وتجهيز المدرسة بالأثاث والمستلزمات التعليمية اللازمة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على جاهزية المنشآت التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم والتوسع في إنشاء المدارس ورفع كفاءة المنشآت القائمة، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء الغربية، مشيرًا إلى أن افتتاح المدرسة يمثل إضافة جديدة للخدمات المقدمة لأهالي قرية الإنشاء والقرى المحيطة، ويدعم جهود المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية.