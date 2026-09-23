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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج كعب عمل عبر مصر الرقمية.. الخطوات والشروط

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
رشا عوني

يزداد البحث عن طريقة استخراج كعب عمل اونلاين بعدما أتاحت وزارة العمل خدمة استخراج كعب عمل عبر مصر الرقمية ، لكن هناك بعض الشروط المحددة لعملية استخراج كعب عمل اليكترونيا حددتها الوزارة كي تتمكن من الحصول على شهادة القيد اونلاين خلال ساعات بعد تسجيل البيانات. 

 

استخراج شهادة القيد

ويعد استخراج كعب عمل من مصر الرقمية، من أكثر الخدمات التي يحتاجها المواطنون، للتقديم على الوظائف الحكومية وشركات القطاع الخاص، وهى خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد «أونلاين»، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.

استخراج كعب عمل إليكتروني.. الرابط والطريقة | أخبار مصر | جريدة الديار

استخراج كعب عمل اونلاين

أعلنت وزارة العمل عن تفعيل الخدمة الإلكترونية الكاملة لاستخراج كعب عمل “ شهادة القيد"  عبر منصة مصر الرقمية لإنهاء معاناة الشباب فى التردد على مكاتب العمل لاستلام المستند الورقي.

شروط استخراج كعب العمل إلكترونيا 2026

الاطلاع على شروط استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026 يضمن إتمام التسجيل بشكل صحيح دون رفض أو تأخير.

  • يُشترط أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل داخل مصر أو خارجها
  • يجب إدخال بيانات صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية المسجلة
  • لا يُقبل التسجيل في حال نقص البيانات الأساسية أو عدم استكمال الملف الشخصي
  • تستلزم بعض الحالات تحديد هدف التسجيل بدقة سواء للعمل المحلي أو السفر للخارج

استخراج كعب العمل الكترونيا

ويمكن للباحثين عن فرصة عمل فى القطاعين العام والخاص استخراج كعب عمل عبر منصة مصر الرقمية  بعدة خطوات كما يلي: 

- التسجيل والدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا 

- من الصفحة الرئيسية انتقل الى خدمات مصر الرقمية ثم اختر وزارة العمل 

- اضغط على خدمة استخراج شهادة القيد

- استيفاء البيانات وتعبئة استمارة الطلب 

- رفع المستندات المطلوبة وهى أصل المؤهل الدراسى وأصل الموقف من التجنيد للذكور والرقم التأميني

- بعد الموافقة على طلبك يمكنك تحميل وطباعة شهادة القيد من حسابك بصيغة pdf.

وانت في بيتك.. طريقة استخراج كعب عمل أونلاين

استخراج كعب عمل إليكتروني 

يمكنك استخراج كعب العمل (شهادة القيد) إلكترونياً وبكل سهولة عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال موقع وزارة العمل بتسجيل بياناتك أولاً، حيث يعد "الباركود" الموجود على الشهادة الرقمية بديلاً رسمياً للختم الورقي التقليدي.

كم يستغرق استخراج كعب العمل؟ 

يتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.

استخراج كعب عمل للمرة الثانية 

يتساءل البعض هل يمكن استخراج كعب عمل أكثر من مرة ؟ 

نعم، يمكن استخراج كعب العمل أكثر من مرة، خاصة عند تغيير الوظيفة أو الحاجة لتقديمه لجهة عمل جديدة، ويتم ذلك من خلال مكتب العمل أو عبر موقع وزارة القوى العاملة، وتتطلب العملية تقديم الأوراق المطلوبة (بطاقة، مؤهل، رقم تأميني، موقف تجنيد للذكور) وتسجيل البيانات لإصدار كعب جديد كلما دعت الحاجة، مع العلم أنه يتم إلغاء الكعب القديم عند إصدار الجديد.

شروط استخراج كعب العمل

وتأتي شروط المتقدم لاستخراج كعب العمل على النحو التالي:

  • مصري الجنسية.
  • التسجيل شخصيًا.
  • استخراج شهادة القيد للعمل داخل مصر، وليس للسفر خارج مصر.
  • حاصل على المؤهل الدراسي باللغة العربية، وفي حالة الحصول على مؤهل دراسي من خارج مصر، يلزم إحضار المعادلة العملية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
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المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

  1. بطاقة الرقم القومي سارية.
  2. أصل مستند المؤهل الدراسي لحملة المؤهلات.
  3. أصل مستند الموقف من التجنيد.
  4. الرقم التأميني.
  5. مستند بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة سارية.
  6. شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة لمن يرغب في العمل بمهنة تختلف عن تخصصه الدراسي بناء على طلبة.
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