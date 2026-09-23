وفد البرلمان العربي يتفقد عدداً من مراكز الاقتراع المغربية

قام وفد البرلمان العربي، برئاسة محمد اليماحي، رئيس البرلمان، بجولة تفقدية على عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة المغربية" الرباط"، وذلك في إطار مشاركة وفد البرلمان العربي في ملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2026.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم /الأربعاء/ بأن الوفد أطلع - خلال الجولة - على سير العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع، والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان انتظام العملية الانتخابية وسلاستها، في إطار القواعد والإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة المغربية.

وأشاد "اليماحي" بمستوى التنظيم الذي شهدته مراكز الاقتراع التي شملتها الجولة، وبالجهود المبذولة من الجهات المعنية لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المغربية في ترسيخ الممارسات الديمقراطية.