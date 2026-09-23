سقوط جسم غريب من طائرة حربية إسرائيلية جنوب لبنان

سقط جسم غريب في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق طائرة حربية إسرائيلية في أجواء المنطقة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأثار سقوط الجسم حالة من الحذر بين الأهالي، فيما لم تتضح على الفور طبيعته أو مصدره بشكل نهائي، وسط ترجيحات بأن يكون مرتبطا بالطائرة الإسرائيلية التي كانت تحلق في المنطقة.

وتشهد مناطق جنوب لبنان تحركات جوية وعسكرية إسرائيلية متكررة، بالتزامن مع استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكانت تقارير محلية قد تحدثت في وقت سابق عن سقوط أجسام وقنابل صوتية في مناطق بجنوب لبنان، بعضها ارتبط بتحليق طائرات مسيرة إسرائيلية.

وتبقى طبيعة الجسم الذي سقط في كفرا قيد التحقق، في انتظار ما قد يصدر عن الجيش اللبناني أو الجهات المختصة بشأنه، خصوصا أن التعامل مع الأجسام مجهولة المصدر يتطلب فحصها ميدانيا للتأكد من عدم احتوائها على مواد خطرة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر الأمني في جنوب لبنان، حيث تتكرر الغارات والتحركات الإسرائيلية في عدد من البلدات الحدودية، وسط مخاوف من انعكاس هذه التطورات على الوضع الميداني في المنطقة.