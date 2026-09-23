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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بمراجعة شكاوى الأحوزة العمرانية للقرى والعزب

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

قرر اللواء " طارق مرزوق " تشكيل لجنة متخصصة تضم مديرة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني بالمراكز والمدن والأحياء.

وتختص اللجنة بتلقي ودراسة الشكاوى والحالات التي يعرضها  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كل في نطاق دائرته، بشأن الأحوزة العمرانية للقرى والعزب، ومراجعتها وتدقيقها فنيًا وقانونيًا، والتحقق من موقفها على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم بشأنها في حدود القوانين والضوابط المنظمة.

وأكد " محافظ الدقهلية " أن الهدف من تشكيل اللجنة هو إتاحة الفرصة لإعادة فحص الحالات محل الشكاوى والملاحظات بكل دقة وشفافية، والتحقق مما تم بشأنها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل حالة سيتم التعامل معها وفقًا لموقفها الفعلي والقانوني، دون استثناءات أو مجاملات.

ووجه  "  مرزوق " اللجنة بحصر الحالات التي تكشف المراجعة عن حاجتها إلى استكمال إجراءات أو إعادة تدقيق، والتنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقًا للاختصاصات والإجراءات القانونية المقررة ، والهيئة هي الجهة المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها.

كما وجه " محافظ الدقهلية " بإعداد جدول زمني محدد لكل مركز ومدينة، بالتنسيق مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين عن كل دائرة، لعرض الحالات والملاحظات ودراستها بصورة منظمة، بما يضمن سرعة الفحص ودقة المراجعة.

وشدد  "  مرزوق " على عرض نتائج أعمال اللجنة عليه فور الانتهاء من مراجعة كل حالة، لاتخاذ ما يلزم والتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على الاستماع إلى ممثلي المواطنين والتعامل الجاد مع الطلبات التي يعرضونها، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون والضوابط المنظمة للتخطيط العمراني.

الدقهلية محافظ محافظة المنصوره

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