محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع الخبز المدعم بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منفذ بيع الخبز المدعم بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، يرافقه الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

والتقى محافظ الدقهلية المواطنين بمنفذ بيع الخبز المدعم، مستمعًا إليهم وإلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكاواهم، مؤكدًا لهم سعيه الدؤوب لتحقيق تطلعاتهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ومشددًا على الالتزام بصرف حصص الخبز المدعم المقررة لكل بطاقة، وعدم صرف أكثر من حصة للشخص الواحد، تحقيقًا للعدالة وحصول كافة المستحقين على حصصهم من الخبز المدعم.

كما تفقد محافظ الدقهلية أجنحة المعرض، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المعارض الدائمة هو توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار سعي المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين، خاصة السلع الغذائية، في مكان واحد للتخفيف عنهم.

وشدد المحافظ خلال تفقده المعرض على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة وفقًا للشاشة، والالتزام بجودة المعروضات، كما تفقد أسعار بيع البيض الأبيض والأحمر، والتقى المواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا سعيه الدائم لتلبية احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

وشدد المحافظ على رئيس حي شرق المنصورة بمنع وجود أي إشغالات بمحيط المعرض الدائم، واستمرار تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، ومنع وقوف أي سيارات بالتنسيق مع إدارة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات أو أعمال تعوق حركة السير والمرور أو تشوه المظهر الحضاري للشوارع.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المعارض الدائمة توفر مستلزمات البيت من السلع الغذائية في مكان واحد، مؤكدًا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم تصل إلى أكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة الطازجة، مشددًا على الأستاذ علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض.