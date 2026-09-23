محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الشامل بميدان سندوب بالمنصورة ويشدد على سرعة الانتهاء

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية بميدان سندوب بمدينة المنصورة، للوقوف على سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروع، بحضور محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير الشامل للميدان وفق الخطة الزمنية المحددة، وتشمل رفع الكفاءة، وإزالة جميع المظاهر العشوائية، وتطوير مداخل سندوب الرئيسية من جميع الاتجاهات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بجودة الحياة بالمنطقة.

وأوضح أن أعمال التطوير تتضمن إجراء تعديلات مرورية من ميدان سندوب باتجاه مركز المنصورة، إلى جانب استحداث دوران جديد أسفل كوبري سندوب، لتسهيل الحركة المرورية في ذات الاتجاه، وإنشاء محاور بديلة، وذلك في إطار رفع كفاءة المنطقة وتيسير انسيابية الحركة بالميدان وأسفل الكوبري.

وقال “مرزوق” إن الأعمال شملت إعادة تنظيم وتحديد المسارات والمحاور المرورية في الميدان والشوارع المؤدية إليه والخارجة منه، بالتنسيق بين حي غرب، ومركز المنصورة، وإدارة المرور، مع التركيز على تنظيم حركة خطوط السرفيس (الداخلة والخارجة)، ومنع التكدس المروري، وتيسير حركة السيارات والمواطنين، وضمان انسيابية الحركة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة والتعاون المثمر مع جامعة المنصورة، ممثلة في كلية الهندسة، التي تشارك في وضع المخطط الهندسي للقضاء على الشكل العشوائي للميدان ومحيطه، وإعداد التصميمات التي تعكس الوجه الحضاري للميدان والمدينة، والتنسيق المشترك مع إدارة المرور.

وحرص محافظ الدقهلية خلال جولته على لقاء المواطنين والتواصل المباشر معهم والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، مؤكدا سعيه الدائم خلال جولاته اليومية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتوفيرها في مختلف القطاعات.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محيط كوبري سندوب، موجها برفع جميع الإشغالات بالشوارع المحيطة، لمنع إعاقة الأعمال وتسيير الحركة المرورية، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، مشددا على تكثيف أعمال النظافة وإعادة توزيع الصناديق بالميدان.