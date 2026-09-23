من العيادة إلى القمة.. 4 عائدين يعيدون رسم حسابات الزمالك قبل مواجهة الأهلي فى الدوري .. تفاصيل مهمة

يعمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على استغلال فترة التوقف الدولي في إعادة ترتيب أوراق الفريق وتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين استعدادًا لمرحلة تبدو مزدحمة وحاسمة في مشوار الأبيض بداية من مواجهة زد في كأس عاصمة مصر وصولًا إلى القمة المرتقبة أمام الأهلي في الدوري.

وفي الوقت الذي تمثل فيه فترة التوقف فرصة للجهاز الفني لالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم ما تحقق خلال المباريات الماضية حملت الأيام الأخيرة أخبارًا إيجابية على المستوى الطبي بعدما اقترب أربعة لاعبين من العودة إلى التدريبات والمشاركة وهو ما يفتح أمام معتمد جمال مساحة أكبر في الاختيارات خلال المرحلة المقبلة.

وتضم قائمة العائدين أحمد الجفالي وعمرو ناصر وأحمد إيشو وأحمد شريف بعدما شارك الرباعي في جزء من التدريبات الجماعية قبل استكمال البرامج التأهيلية بصورة منفردة في خطوة تؤكد تحسن حالتهم واقترابهم من العودة الكاملة.

التوقف الدولي يعيد ترتيب حسابات الزمالك

ويأتي تحسن حالة الرباعي في توقيت مهم بالنسبة للزمالك خاصة أن الفريق مقبل على سلسلة من المباريات المتتالية خلال شهر أكتوبر وهو ما يتطلب وجود قائمة مكتملة إلى حد كبير لتجنب تكرار أزمة الغيابات والإجهاد.

ويستغل معتمد جمال فترة التوقف في رفع جاهزية العناصر الموجودة إلى جانب متابعة اللاعبين الذين اقتربوا من العودة على أمل أن تتحول هذه المجموعة من مجرد أسماء غائبة إلى خيارات فنية حقيقية قبل المباريات الرسمية المقبلة.

ولا يتعامل الجهاز الفني مع عودة المصابين باعتبارها مسألة طبية فقط إذ سيكون التقييم الفني والبدني هو الفيصل في تحديد موعد دخول كل لاعب إلى قائمة المباريات خصوصًا أن المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية تمثل مرحلة انتقالية قبل العودة الكاملة.

الجفالي يقترب من الظهور

وشهدت حالة التونسي أحمد الجفالي تطورًا إيجابيًا بعدما شارك في جزء من مران الزمالك الجماعي قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي بشكل منفرد وفق الخطة الموضوعة من الجهاز الطبي.

وتأتي عودة الجفالي لتمنح معتمد جمال خيارًا إضافيًا خصوصًا أن اللاعب كان بعيدًا عن المشاركة بسبب الإصابة ويحتاج خلال المرحلة الحالية إلى استعادة الجاهزية البدنية قبل التفكير في الدفع به خلال المباريات.

ويأمل الجهاز الفني أن يواصل اللاعب التقدم خلال الأيام المقبلة بما يسمح له بالانضمام الكامل إلى المجموعة والتنافس على مكان في قائمة الزمالك.

عمرو ناصر يقترب من العودة

كما شهدت حالة عمرو ناصر تحسنًا ملحوظًا بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وشارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل استكمال برنامجه التأهيلي.

وتمثل عودة عمرو ناصر إضافة أخرى للجهاز الفني خاصة في ظل الحاجة إلى توافر أكثر من خيار خلال المرحلة المقبلة مع ضغط المباريات المنتظر وعدم وجود فترات طويلة بين المواجهات.

ويترقب معتمد جمال اكتمال جاهزية اللاعب قبل اتخاذ قرار بشأن دخوله الحسابات الفنية والمشاركة في المباريات.

إيشو وشريف.. خطوتان جديدتان نحو العودة

ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند الجفالي وعمرو ناصر إذ شهدت حالة أحمد إيشو أيضًا تقدمًا بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في منشأ العضلة الضامة وشارك في جزء من المران الجماعي ثم واصل برنامجه التأهيلي بصورة منفردة.

ويحتاج إيشو إلى استكمال مراحل التأهيل والعودة التدريجية قبل أن يصبح جاهزًا للمشاركة الكاملة لكن وجوده داخل جزء من التدريبات الجماعية يمثل خطوة جديدة في طريق العودة.

الأمر نفسه ينطبق على أحمد شريف الذي تعافى من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات الجماعية وشارك في جزء من مران الفريق قبل مواصلة برنامجه التأهيلي وفق البرنامج المحدد له.

وتمنح عودة الثنائي الجهاز الفني مساحة أوسع في التعامل مع القائمة خاصة مع دخول الزمالك مرحلة تتطلب تدوير العناصر والحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

القمة تفرض نفسها على الحسابات

ورغم أن الزمالك سيخوض أكثر من مباراة مهمة عقب فترة التوقف فإن مواجهة الأهلي تظل الاختبار الأكثر جذبًا للأنظار خاصة أنها تأتي ضمن الجولة السادسة من الدوري في ظل تقارب النقاط بين الفريقين.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة بينما يتصدر بيراميدز برصيد 15 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وبالتالي فإن القمة لن تكون مجرد مواجهة جماهيرية بين قطبي الكرة المصرية وإنما مباراة تحمل أهمية مباشرة في سباق المنافسة على صدارة جدول الدوري.

ومن هنا تكتسب عودة المصابين أهمية إضافية بالنسبة لمعتمد جمال إذ يحتاج المدير الفني إلى قائمة قادرة على التعامل مع أكثر من سيناريو خلال الفترة المقبلة بدلًا من الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين.

5 مباريات في انتظار الزمالك

وتبدو أجندة الزمالك بعد التوقف مزدحمة للغاية حيث يبدأ الفريق مشواره بمواجهة زد يوم 8 أكتوبر ضمن منافسات كأس عاصمة مصر قبل أن يلتقي الأهلي يوم 11 أكتوبر في قمة الجولة السادسة من الدوري.

وبعد القمة يخوض الزمالك مباراتي دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الرواندي حيث يحل ضيفًا عليه يوم 16 أكتوبر ثم يستضيفه في القاهرة يوم 24 من الشهر نفسه.

ولا تتوقف المواجهات عند هذا الحد إذ يلتقي الزمالك مع بترول أسيوط يوم 20 أكتوبر في الدوري قبل أن يواجه المقاولون العرب يوم 28 من الشهر ذاته.

هذه الجدولة تجعل جاهزية جميع اللاعبين واحدة من أهم الملفات أمام الجهاز الفني خاصة أن الفريق سيكون مطالبًا بالحفاظ على نتائجه الإيجابية محليًا إلى جانب تحقيق بداية قوية في مشواره الإفريقي.