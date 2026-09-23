مشروع ضخم في أكتوبر.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل أرض الزمالك الجديدة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال تصريحات تلفزيونية، تفاصيل الخطة المبدئية الخاصة بأرض نادي الزمالك الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، والتي تتضمن إنشاء نادٍ اجتماعي ورياضي إلى جانب جزء استثماري وتجاري.

وأوضح حتحوت أن 15% من مساحة الأرض ستكون مخصصة للجزء الاستثماري والتجاري، وفقًا للتعاقد، بينما سيتم تخصيص 85% للنادي الاجتماعي والرياضي.

تفاصيل المنشآت الرياضية

وتتضمن الخطة إنشاء ملاعب لمختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب 6 حمامات سباحة، بالإضافة إلى ملعب رئيسي بمدرجات تتسع لنحو 10 آلاف متفرج، و4 ملاعب فرعية.

كما تشمل الخطة إنشاء صالتين مغطاتين، وتراك مخصص للمشي والجري لأعضاء النادي، فضلًا عن تنفيذ أعمال لاند سكيب تتجاوز نسبتها 50% من المشروع.

ومن المقرر أيضًا تخصيص منطقة فود كورت للأعضاء، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال، بما يوفر خدمات وأنشطة متنوعة لأعضاء النادي.

المواعيد الزمنية لتنفيذ المشروع

وأشار هاني حتحوت إلى أن الخطة تتضمن الانتهاء من الجزء الاستثماري خلال 3 سنوات، بينما يستغرق تنفيذ الجزء الاجتماعي نحو 5 سنوات.

ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال عام واحد، وتشمل إنشاء عدد من الملاعب، وحمام سباحة، إلى جانب نسبة من الجزء الاستثماري.

وأكد حتحوت أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والرسمية، تمهيدًا لبدء الأعمال الخاصة بالمشروع، وفقًا للخطة المبدئية الموضوعة لأرض الزمالك الجديدة في مدينة 6 أكتوبر.