500 مليون خسائر .. هشام نصر يكشف أرقامًا صادمة عن ميزانية فريق الكرة في الزمالك

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حجم الإنفاق على فريق كرة القدم، مشيرًا إلى أن النادي يتحمل فارقًا ماليًا كبيرًا بين المصروفات والمداخيل الخاصة بفريق الكرة.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية: «الحصول على الدوري والتأهل لنهائي الكونفدرالية إعجاز كبير، وفريق الكرة بنادي الزمالك يصرف حوالي مليار جنيه، بينما المداخيل تصل إلى 500 مليون جنيه».

وأضاف نائب رئيس الزمالك: «يعني كل سنة هناك خسارة 500 مليون جنيه، وكل إمكانيات النادي تذهب لفريق الكرة لتعويض هذه الخسارة».

وأوضح هشام نصر أن الفارق بين حجم الإنفاق والعائدات يمثل تحديًا ماليًا أمام النادي، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من إمكانيات الزمالك وموارده يتم توجيهه إلى فريق كرة القدم لتغطية هذا العجز.

وتأتي تصريحات نائب رئيس الزمالك في ظل حديث الإدارة عن الأعباء المالية التي يتحملها النادي، وضرورة العمل على تحقيق قدر أكبر من التوازن بين مصروفات فريق الكرة والموارد التي يحققها النادي.