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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. بينها «الزعل» وقلة النوم

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأزمات القلبية أصبحت من الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين، مشيرًا إلى وجود حالات وفاة مرتبطة بالأزمات القلبية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك حالات وفاة مفاجئة تحدث بصورة غير متوقعة، مستشهدًا بواقعة طبيب في كفر الشيخ توفي، إلى جانب حالة مواطن نام وهو يشعر بالحزن ثم توفي.

علينا إعادة ترتيب الأوراق

 

وقال الدكتور جمال شعبان إن الموت المفاجئ من الأمور التي تستدعي إعادة ترتيب الأولويات في الحياة، داعيًا المواطنين إلى التصالح وإنهاء الخلافات، وعدم الاستسلام للضغوط النفسية والتوتر.

4 عوامل تسبب الموت المفاجئ

 

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن هناك 4 عوامل أشار إليها باعتبارها من أسباب الموت المفاجئ، وهي التدخين بجميع أنواعه، والتوتر والحزن، وقلة الحركة وما يرتبط بها من السمنة، بالإضافة إلى قلة النوم والنوم في وجود الإضاءة.

«تعاملوا مع الزعل بقلب المؤمن»

 

وطالب جمال شعبان المواطنين بالتعامل مع التوتر والحزن بصورة تساعد على الحفاظ على صحتهم، مؤكدًا أهمية التعامل مع الضغوط النفسية بهدوء وعدم السماح لها بالتأثير على صحة القلب.

وأشار إلى أن الحزن والتوتر قد يرتبطان بمشكلات صحية في القلب، وقد يؤديان في بعض الحالات إلى ما وصفه بـ«كسر القلب»، متحدثًا عن نسبة تتراوح بين 2% و5% للرجال الذين قد يتوفون، بحسب ما ذكر، بسبب الحزن والتوتر.

وأكد على أهمية الاهتمام بصحة القلب، والابتعاد عن العادات والسلوكيات التي قد تزيد من المخاطر الصحية.

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