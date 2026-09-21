السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

نعى الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق، الكيميائي ياسر محمد كمال، الذي توفي بشكل مفاجئ أثناء نومه إثر سكتة قلبية، بحسب ما ذكره شعبان في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.



تفاصيل وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

وكتب جمال شعبان ناعيا الراحل: «الكيميائي ياسر محمد كمال نام زعلان.. مات وهو نايم بالسكتة القلبية».



وأضاف: «رحمة الله على الكيميائي ياسر محمد كمال، عزائي لأسرته، ويا رب تقبله شهيدا».



وأثارت وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال حالة من الحزن بين محبيه وأسرته، خاصة أن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ أثناء النوم.



وتعد السكتة القلبية من الحالات الطارئة التي تحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق إذا لم يتم التدخل الطبي الفوري.