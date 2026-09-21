الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق صنابير المياه من داخل مسجد بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة أدوات السباكة ومواتير المياه من داخل أحد المساجد بالدقهلية.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) قرر بتضرره من سرقة (عدد من صنابير مياه) من داخل دورة المياه الخاصة بمسجد كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين .



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الأدوات المستخدمة فى الواقعة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.