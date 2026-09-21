حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل

​في إطار حرص الدولة المستمر على الارتقاء بالصحة العامة وحماية الأجيال القادمة من الأمراض المعدية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الاستعداد لإطلاق حملة قومية مجانية لحماية أطفالنا من الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2026.

​أهداف الحملة والفئات المستهدفة

و​تأتي هذه الحملة القومية في إطار خطة الوقاية الشاملة لتعزيز المناعة المجتمعية وتحصين الأطفال ضد الفيروسات المستهدفة. وتستهدف الحملة الفئات التالية:

​الأطفال من عمر 9 شهور إلى 10 سنوات.

​جميع الأطفال على أرض مصر من دون استثناء، يشمل ذلك المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن.

​تفاصيل الطعم المستخدم

و​أوضحت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم يتم باستخدام طعم MR للحصبة والحصبة الألمانية، وهو لقاح آمن وفعال ومعتمد عالمياً ومحلياً للوقاية من هاتين الإصابتين الخطيرتين ومضاعفاتها الصحية.

​تضافر الجهود المجتمعية

و​تحمل الحملة شعار: "معًا نحمي أطفالنا ونحافظ على مجتمع أكثر صحة"، وهو ما يؤكد على أهمية الدور المجتمعي ووعي أولياء الأمور في التفاعل الإيجابي مع الحملة والتوجه بالأطفال لتلقي اللقاح في مواعيده المحددة.

​قنوات التواصل والدعم

و​خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 لتلقي كافة الاستفسارات والرد على تساؤلات المواطنين حول الحملة ومقار التطعيم. كما يمكن متابعة المستجدات عبر الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

وزارة الصحة تفتح باب الندب

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب استقطاب عناصر وكوادر بشرية جديدة ومؤهلة للعمل كأعضاء بالإدارة العامة لسلامة المرضى.

​وتتبع الإدارة المذكورة الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، وستكون مقرات عمل الكوادر الجديدة بديوان عام وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بنظام الدوام الكامل في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية.

​آلية ومجالات التقديم

و​أوضحت الوزارة أن شغل هذه الوظائف يتم عن طريق "الندب" حصرياً من بين العاملين من داخل ديوان عام وزارة الصحة والسكان. ويُشترط في المتقدم أن يكون من أصحاب الخبرات والكفاءات، وأن يكون حاصلاً على شهادات معتمدة في واحد على الأقل من المجالات التالية:

​سلامة المرضى.

​إدارة المخاطر الطبية.

​جودة الرعاية الصحية / الإيجي كاب (EGHC).

​مكافحة العدوى.

​السلامة والصحة المهنية.

​البحث العلمي / الكتابة العلمية.

​تسجيل طبي وإحصاء.

​شروط وقواعد القبول

و​أكدت الجهات المعنية بالوزارة أنه في كل الأحوال، وفي حال قبول المتقدم واجتيازه للإجراءات المقررة، يُشترط الحصول بشكل رسمي على "موافقة جهة العمل الأصلية" قبل إتمام خطوة الندب النهائية.

​خطوات ورابط التقديم

و​للتعرف تفصيلياً على الشروط الواجب توافرها وكيفية التقدم لأحد هذه الوظائف، خصزصت الوزارة رابطاً إلكترونياً رسمياً للتقديم https://h1.nu/1x-KU.

​كما يمكن للمهتمين من العاملين بديوان عام الوزارة مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق بالتصميم الإعلاني للوصول السريع إلى رابط التقديم.

​ولمزيد من المتابعة والاستفسارات الخدمية الرسمية، يمكن متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر الحسابات الموحدة: (@egypt.mohp / @mohpegypt).