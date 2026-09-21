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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد انخفاض الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليومذ

اسعار العملات الأجنبية اليوم
اسعار العملات الأجنبية اليوم
رشا عوني

انخفض سعر الدولار صباح اليوم الاثنين  وسجل في بعض البنوك 50.70 بعد أن وصل إلى 52 جنيه في بداية التعاملات.

وبعد انخفاض سعر الدولار ، يستعرض موقع صدى البلد اسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين في كافة البنوك .. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع. 

أقل سعر للدولار 

جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى "ميد بنك" عند سعر 50.17 جنيه للشراء مقابل 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.97 جنيهاً للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري


 

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 59.53 جنيه للشراء، و59.83 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري


 

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 59.63 جنيه للشراء، و59.80 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في بنك مصر


 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 59.63 جنيه للشراء، و59.80 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB


 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 59.63 جنيه للشراء، و59.84 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي


 

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 59.65 جنيه للشراء، و59.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 164.25 جنيه للشراء، و169.44 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 164.98 جنيه للشراء، و169.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 166.30 جنيه للشراء، و169.44 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 165.04 جنيه للشراء، و169.45 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 164.62 جنيه للشراء، و169.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري


 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك مصر
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.80 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.


 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 


الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.83 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.84 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.81 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك البركة
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.79 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع.

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