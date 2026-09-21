قال الكرملين الروسي إن حلف الناتو لا يزال يشكل عنصرا للمواجهة ولا تغيير في جوهره، مشيرًا إلى أن تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني يعود إلى حد كبير إلى التخلي عن الغاز الروسي.

واعتبر الكرملين، أن توقيع ترامب على قانون العقوبات ضد روسيا لا يساهم في إنعاش العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والدفع بالتسوية الأوكرانية.

وذكر أن الوضع في مدينة أوليوشكي بمقاطعة خيرسون حرج ونظام كييف يفعل كل ما في وسعه لعرقلة إمدادات المواد الغذائية.

وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأي دولة في أوروبا.

وأردف بأن جزءا من المواطنين الألمان يبحثون عن بديل للسلطات الحالية لتحقيق تحسن في الاقتصاد.

وفي تحدي لأمريكا وأوروبا، قال الكرملين إنه تم فرض أكثر من 30 ألف عقوبة على روسيا لكن البلاد تكيّفت ووجدت طرقًا لتقليل تأثيرها.

وأكد على أن روسيا على تواصل مع الشركاء التجاريين بشأن القانون الأمريكي للعقوبات ضد روسيا وقد أعربوا عن رفضهم التام لهذا القرار.