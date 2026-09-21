عضو بالبرلمان الأوروبي يطالب بقرارات دولية واضحة لوقف التوسع الاستيطاني بالضفة

دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مارك بوتينجا، اليوم الاثنين /المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات واضحة لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال بوتينجا - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الاخبارية - إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير مقبول، مضيفا أن العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على المستوطنين لا تشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية.

وأكد أن إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية، مشددا على ضرورة معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها في الضفة من خلال تعليق الشراكة التجارية معها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بازدواجية، ففي الوقت الذي تم فرض حزمة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، لم تُفرض أي عقوبات ضد إسرائيل.